Meia do Jequié projeta jogo contra o Vitória pelo Baianão

João Grilo é um dos destaques do Jequié - Foto: Divulgação / AD Jequié

O Jequié empatou em casa por 1 a 1 com vice-lanterna Jacobina e perdeu a oportunidade de entrar no G-4 do Baianão. Apesar de estar próximo zona de classificação, a atuação diante de um dos piores times da competição frustrou os jogadores do Jipão.



Um dos atletas mais frustrados foi o meia João Grilo. Em entrevista pós-jogo, ele lamentou o resultado negativo no Waldomirão e o desempenho do time.

Grilo já pensa no compromisso fora de casa contra o Vitória, pela penúltima rodada da primeira fase do estadual e faz as contas em relação ao que a equipe precisa se classificar.

"Terrível para a gente. Infelizmente não esperávamos. Agora é virar a chave e tentar pontuar contra o Vitória e buscar a classificação na última rodada. A gente acha que a média vai baixar dos 14, que até com 13 pontos deve entrar [no G-4], dependendo do final da rodada", disse inicialmente.

"Agora é engolir seco esse resultado muito ruim, o pior da gente aqui no ano. Tentar juntar os cacos para buscar forças e pontuar contra o Vitória. Desculpa o torcedor e a todos", completou.

Na luta pela classificação para a semifinal, a ADJ ocupa a 5ª colocação no estadual, com nove pontos somados. O confronto fora de casa contra o rubro-negro baiano será no próximo domingo, 16, às 16h, no Barradão, em Salvador.