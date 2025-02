Goleiros do Bahia embarcam para Bolívia visando adaptação à altitude

Da direita para esquerda: Duda Varjão, Marcos Felipe, Danilo Fernandes e Rafael Garcia - Foto: Reprodução | Redes Sociais (@netoecbtv)

De olho no jogo de ida da segunda fase da Libertadores, contra o The Strongest, os goleiros do Bahia embarcaram na tarde desta quinta-feira, 13, para a Bolívia, local da partida. Além de Marcos Felipe e Danilo Fernandes, o preparador Duda Varjão e Rafael Garcia, médico do clube, iniciarão as atividades de adaptação para os efeitos provocados pelos 3650 metros de altitude de La Paz.

Quatro treinamentos estão programados para os goleiros visando entender a mudança de direção da bola e o tempo de reação, que são afetados pela grande distância em relação ao nível do mar. Os atletas vão se preparar no CT do Bolívar, clube que tem parceria com o City Football Group.

Vale mencionar que o planejamento do clube é ficar em Santa Cruz de La Sierra e viajará para La Paz horas antes do confronto para diminuir o tempo de exposição dos jogadores. A distância entre as cidades é de 850 km.