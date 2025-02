Bahia atualiza parcial de check-ins para duelo pela Libertadores

Torcida do Bahia na Arena Fonte Nova - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

A reestreia do Bahia na Libertadores está cada vez mais próxima e, 35 anos depois, o Tricolor receberá uma partida válida pela competição internacional. O duelo marcado para o dia 25 de fevereiro, uma terça-feira, às 21h30, na Arena Fonte Nova, já conta com 12 mil sócios presentes, que já realizaram o check-in para a partida.

Nesta quinta-feira 13, o clube também quebrou o silêncio sobre a instabilidade no sistema da plataforma "Ingresse", que dificulta a compra dos ingressos de alguns torcedores. O Tricolor divulgou que tem cobrado uma solução definitiva junto à Fonte Nova.

O Esquadrão de Aço abriu o check-in para a partida às 10h desta quinta e, a partir da próxima terça-feira, 18, a venda abre para o público geral. Confira a programação:

QUINTA-FEIRA (13) – Check-in exclusivo para sócios Esquadrão Tô na Fonte

Internet – A partir das 10h

DOMINGO (16) – Venda exclusiva para sócios Esquadrão de Aço

Internet – A partir das 10h

SEGUNDA (17) – Venda exclusiva para sócio Esquadrão da Sorte

Internet – A partir das 10h

TERÇA-FEIRA (18) – Público geral

Internet – A partir das 10h

QUARTA, QUINTA, SEXTA, SÁBADO, DOMINGO E SEGUNDA (19, 20, 21, 22, 23 E 24) – Público geral

Internet – 24 horas

TERÇA-FEIRA (25) – Dia do jogo

Internet – até 22h30

Arena Fonte Nova

Bilheteria Sul (ingressos do time mandante) com horário de funcionamento de 10:00h até 22h30;

Bilheteria Norte (ingressos do time mandante) com horário de funcionamento de 10h até 22h30;

Bilheteria Leste (ingressos do time visitante) com horário de funcionamento de 10h até 22h30;