Saiba quanto custa ingresso para jogo do Bahia em La Paz pela Liberta

THE STRONGEST X BAHIA

Estádio Hernando Siles, na Bolívia - Foto: Divulgação

Adversário do Bahia na segunda fase da Libertadores, o The Strongest iniciou a venda de ingressos para o confronto marcado para a próxima terça-feira, 18, às 21h30, no estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia. Os valores dos bilhetes divulgados pelo clube boliviano para o setor visitante, entretanto, chamam a atenção e chegam a valer 50 bolivianos (aproximadamente R$ 41,7 na cotação atual).

Os ingressos começaram a ser comercializados nesta quarta-feira, 12, e podem ser adquiridos no site oficial da equipe boliviana. Os preços para os outros setores do estádio, entretanto, variam de R$ 41,7 e R$ 125,29.

Confira a tabela de preços:

Tabela de preços para duelo entre The Strongest e Bahia | Foto: Reprodução | Redes Sociais

O confronto de volta será realizado no dia 25 de fevereiro, uma terça-feira, às 21h30, na Arena Fonte Nova. O Tricolor, portanto, já liberou o sistema de check-in e atualizou a parcial para 12 mil sócios garantidos para a partida.