Baianão: Com Matheuzinho, Vitória se prepara para pegar o Jequié

Elenco rubro-negro se prepara com foco no Jequié - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Após um dia de folga, o elenco do Vitória deu início às atividades de preparação para o jogo contra o Jequié, marcado para este domingo, 16, às 18h30, no Barradão, válido pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Baiano.



Os trabalhos na Toca do Leão ocorreram na tarde desta quinta-feira, 13. Os jogadores que atuaram na última partida iniciaram a recuperação física na academia com o preparador físico Caio Gilli.

O restante do grupo, juntamente com Janderson e Ronald, participaram do aquecimento com o preparador físico assistente Diego Almeida. Logo depois, o técnico Thiago Carpini ministrou trabalhos técnicos, com troca de passes, aperfeiçoamento de posse de bola com transição e jogo em campo reduzido.

A boa notícia é o meia Matheuzinho, que fez atividades de recuperação física e se recupera bem do desgaste muscular.

Já o volante Ricardo Ryller treinou em separado e evolui em relação a lesão muscular. O plantel se reapresenta na tarde desta sexta-feira, 14, no CT Manoel Pontes Tanajura.

Com um pé na semifinal, o rubro-negro baiano lidera o Baianão de forma invicta, com 15 pontos somados em sete jogos disputados.