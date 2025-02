Jamerson chega para substituir Esteves e afirma: "Trabalhando muito"

Jamerson durante apresentação - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Reforço do Vitória, o lateral-esquerdo Jamerson foi apresentado pelo rubro-negro na manhã desta quinta-feira, 13. Aos 26 anos, o atleta chega ao Leão por meio de um empréstimo, válido até o fim da atual temporada.

Jamerson chega para substituir Lucas Esteves, que após uma série de polêmicas, se juntou ao Grêmio. Assim, durante coletiva de imprensa, o jogador foi questionado sobre as comparações, garantindo que cada atleta tem a sua característica.

"Cada jogador tem o seu perfil, eu tenho o meu, o Lucas Esteves tem o dele e estou trabalhando muito para retribuir da melhor forma a torcida, diretoria, que acreditaram em mim e me deram a oportunidade de vestir a camisa do Vitória. Acho que dentro de campo vai falar por si mesmo", disse o lateral.

Nascido e criado em Salvador, na Ribeira, o atleta revelou a sua paixão pelo Vitória, afirmando ser rubro-engro. O tópico também foi tratado durante a coletiva,

"Eu tive uma infância um pouco difícil, que me fez buscar jogar futebol e dar uma vida melhor para a minha família. Eu sempre tive um carinho muito grande pelo Vitória, falava para a minha família que iria jogar aqui, que iria vestir essa camisa. Graças a Deus consegui realizar esse sonho", contou o jogador.

Na trajetória dentro do futebol, o atleta carregava o apelido de "Bahia". No entanto, durante as negociações com o Leão e após ser anunciado, o mesmo optou pela mudança do usuário nas redes sociais, revelando que os torcedores do rubro-negro "pegaram no pé".

"Era algo que me chamavam muito quando eu jogava lá fora, sempre tive o desejo de jogar no Vitória e vim aqui fazer teste também na base e fui aprovado. Joguei em posições diferentes também, mas sempre tive desejo de jogar no Vitória, desde pequeno. Eu era apelidado lá fora com esse nome, então eu mudei porque não tem como deixar esse nome no instagram, a torcida começou a pegar no pé também", contou.

O atleta, inclusive, já consta no Boletim informativo diário da CBF (BID), desde a última terça-feira, 4. Assim, já está apto para somar minutos vestindo a camisa do Vitória. Jamerson irá disputar a vaga na titularidade com Hugo, ex-Botafogo, que vem sendo utilizado por Carpini.