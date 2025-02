Deyverson no Vitória? Atacante avalia interesse do Leão: "Fico feliz"

Deyverson, atacante do Atlético-MG - Foto: Foto: Pedro Souza | Atlético

Alvo do Vitória nesta janela de transferências, o atacante Deyverson quebrou o silêncio sobre o interesse do Rubro-Negro em contar com o atacante nesta janela de transferências. Questionado sobre a possível ida ao clube baiano, o atleta despistou, mas expressou sua felicidade com o desejo do Leão.

"Vou ver a internet aqui agora, não estava sabendo e soube por vocês. Fico feliz pelo interesse, porque isso quer dizer que o meu trabalho está sendo bem feito, mas vou ver agora o que saiu. Meu foco está aqui no Atlético-MG, totalmente no Galo, sei que tem uma semifinal muito difícil contra o Tombense, e na Copa do Brasil em Tocantins, é longe e a gente tem que estar focado", disse o jogador.

De acordo com o portal GE, Deyverson é a principal prioridade do Vitória neste mercado da bola. O Rubro-Negro, mesmo depois de fazer 15 contratações, pretende contratar o atacante de 33 anos. O Leão, entretanto, ainda não abriu conversas e o cenário é de apenas interesse.

O Leão se movimentou para contratar um camisa 9 nesta janela de transferências e, mesmo com a chegada de Carlinhos, o desejo ainda é forte. O treinador Thiago Carpini, por exemplo, já deixou claro a vontade do clube baiano.

"Seguimos na busca de mais um nove para fechar nossa janela", disse o comandante.