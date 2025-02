Globo anuncia contratação de Felipe Melo como comentarista

Felipe Melo será o mais novo comentarista dos canais Globo - Foto: Lucas Merçon / Fluminense F. C.

A TV Globo anunciou de maneira oficial nesta quinta-feira, 13, o ex-jogador Felipe Melo como novo comentarista da emissora. Recém-aposentado dos gramados, ele celebra a oportunidade e espera acrescentar na nova casa.

"Estou muito feliz pelo reconhecimento e pela oportunidade. Parei de jogar futebol há tão pouco tempo e, de cara, receber um convite com este foi sensacional. É um novo desafio, mas espero que, como sempre aconteceu como jogador em todos os clubes que passei, eu chegue para somar neste outro grande time", disse Felipe ao site ge.

As partes negociavam sem muito alarde, mas as informações vazaram e ganharam proporção. A Globo tem incorporado ex-jogadores em sua equipe de analistas nos últimos em transmissões de jogos e programas nos canais esportivos da emissora.

Felipe Melo teve carreira vitoriosa no futebol

Melo foi revelado pelo Flamengo e passou por Grêmio e Cruzeiro. Na Europa, viveu grande fase, representando equipes como Juventus, Fiorentina, da Itália, e Galatasaray, da Turquia. Ainda na Europa, defendeu Mallorca-ESP, Racing-ESP, Almería-ESP e Internazionale-ITA.

No retorno ao futebol brasileiro, conquistou três títulos de Libertadores, dois pelo Palmeiras e um pelo Fluminense, além do Campeonato Brasileiro de 2018 e Copa do Brasil de 2018.

Vestindo a camisa da Seleção Brasileira, conquistou a Copa das Confederações de 2009, também sendo convocado para disputar a Copa do Mundo de 2010, sendo utilizado como titular. Ao todo, atuou em 22 jogos, somando dois gols e uma assistência.