Torcida mista nos Ba-Vis: procurador-geral avalia possibilidade

Torcidas de Bahia e Vitória sonham com o retorno aos estádios em dias de clássico - Foto: Lucas Melo / Ag: BAPRESS. / Divulgação

O fim da torcida única no clássico Ba-Vi segue em pauta. Na inauguração do Centro de Autocomposição e Construção de Consensos (Compor), especializado na resolução consensual de conflitos e debates, o procurador-geral de Justiça da Bahia, Pedro Maia, afirmou que os diálogos com as partes envolvidas já foram iniciados na busca de uma solução efetiva para o assunto.

“Esse tema já está sendo tratado no Compor. Essa semana, em duas entrevistas, eu relatei o fato. Eu estou aqui ao meu lado com a doutora Karinny [Peixoto] e doutora Milena, que vão trabalhar juntamente comigo e toda a equipe na construção desses consensos. A situação do Ba-Vi da torcida visitante é um caso claro, de atuação que envolve o Estado da Bahia através das forças de segurança, o município de Salvador através da Secretaria Municipal da Ordem Pública, a Federação Bahiana de Futebol, o Esporte Clube Bahia e o Esporte Clube Vitória. Então, o que tem hoje é que existe uma recomendação do Ministério Público na Promotoria do Consumidor, que suspende a vigência da lei que trata do percentual de 10% que é o estatuto torcedor, em razão da ausência de segurança para garantir os torcedores que estarão no estádio”.



Ainda de acordo com o procurador-geral, a possibilidade do retorno do Ba-Vi com duas torcidas existe, já que soluções foram propostas. Para ele, o alinhamento entre as partes será fundamental para a melhor execução do possível planejamento em relação à segurança.

“Essa questão vai ser discutida, certamente melhorias vão ser encaminhadas e há possibilidade sempre de se ter um Ba-Vi com torcida visitante, mas é algo que a gente deve fazer com absoluta segurança e com todos os atores consertados, cada um cumprindo sua parte, com a certeza de garantir essa torcida. O Ministério Público não vai abrir mão de ter total tranquilidade para poder realizar um Ba-Vi com torcida visitante, enquanto todas as condições de cada ator não estiverem presentes”, pontuou.

"No presente momento, ainda há uma resistência e nós entendemos a preocupação de cada participante. Eu disse essa semana que, propriamente, o Esporte Clube Bahia, o Esporte Clube Vitória e a própria Federação Bahiana, eles não têm segurança em relação à construção dessa torcida visitante dos Ba-Vis. Vamos estar dialogando, trabalhando, verificando as possibilidades e sempre dando transparência em relação a condução desses e outros assuntos que vão estar sendo tratados no Compor”, finalizou.

Vale destacar que há quase sete anos ocorreu o último clássico Ba-Vi com as duas torcidas presentes no estádio. Desde a temporada 2018, Bahia e Vitória já se enfrentaram em 19 oportunidades, sendo 11 partidas com o mando de campo do Bahia, e oito do Vitória, e com apenas a torcida do time mandante autorizada a frequentar as praças esportivas.