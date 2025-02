MPBA inaugura centro voltado à solução consensual de conflitos

O Compor foi instalado na sede do MPBA, no Centro Administrativo da Bahia - Foto: Reprodução/MPBA

O Ministério Público do Estado da Bahia inaugurou nesta quinta-feira, dia 13, o (Compor), unidade especializada em métodos de resolução consensual de conflitos. O Compor foi instalado na sede do MPBA, no Centro Administrativo da Bahia.

Durante a inauguração, o procurador-geral de Justiça, Pedro Maia, que preside o Centro, assinou acordos de cooperação com o Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) e a Procuradoria-Geral do Estado (PGE).

A coordenadora do Compor, promotora de Justiça Karinny Peixoto, explicou que o Centro funcionará como uma câmara de autocomposição voltada para a mediação e condução estratégica de conflitos complexos, promovendo interlocução qualificada entre todas as partes envolvidas.

O objetivo é construir soluções consensuais que atendam ao interesse público, fortalecendo a atuação de promotores e procuradores de Justiça. A unidade oferece suporte técnico e metodológico em casos de alta complexidade, especialmente os de natureza multidisciplinar e com ampla repercussão social.

Segundo a promotora, as técnicas de autocomposição adotadas resultam em acordos mais céleres, com maior segurança jurídica e eficácia na defesa dos interesses da sociedade. “O Compor representa um avanço institucional na aplicação de métodos autocompositivos, ampliando a capacidade do MPBA de resolver conflitos de forma consensual e estratégica”, destacou.

Acordo pioneiro

O acordo com o TJBA é pioneiro no Brasil ao tratar da atuação extrajudicial estrutural na área de família, prevendo mecanismos de avaliação contínua da efetividade dos acordos celebrados no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc), visando o fortalecimento da segurança jurídica e da unidade institucional, com medição dos resultados.

Já o acordo com a PGE visa fortalecer a cooperação institucional na construção de consensos voltados ao interesse público. Estão previstos mecanismos de comunicação e trabalho conjunto para que o consensualismo se torne base na resolução de causas complexas que envolvam o Estado da Bahia e o Ministério Público.

“O Compor mobilizará todos os instrumentos necessários da Instituição para enfrentar problemas complexos da sociedade, atuando em parceria com órgãos públicos e privados, entidades e a sociedade civil. Com essa iniciativa, o MPBA reafirma seu compromisso com métodos adequados de solução de conflitos e promove a transformação social por meio do diálogo e da cooperação”, concluiu Karinny Peixoto.