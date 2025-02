"Ninguém fica para trás", diz Jerônimo sobre programa de alfabetização

Governador participou da aula inaugural no colégio Rômulo Almeida - Foto: Clara Pessoa | AG. A TARDE

Um dos primeiros projetos entregues pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) neste ano foi o Bahia Alfabetizada, assim como prometido pelo petista durante a leitura da mensagem do Executivo na Casa.

A proposta foi entregue nesta quarta-feira, 12, e aguarda a apreciação das comissões temáticas do Legislativo. Ao Portal A TARDE, o gestor estadual explicou o objetivo do documento.

“O projeto de lei que vai abordar o tema de educação para jovens e adultos. Nós acreditamos muito nisso. Não podemos deixar ninguém para trás. Quem não teve a oportunidade de ir a uma escola, quem não teve a oportunidade de na idade certa curtir a vida do estudante”, disse o governador.

Nesta noite, o petista participou da aula inaugural da Educação de Jovens e Adultos (EJA), no Colégio Rômulo Almeida, no bairro do Imbuí, em Salvador. Na oportunidade, ele também falou sobre os programas de incentivos aos estudantes aplicados tanto pela sua gestão como pelo governo Lula (PT).

“Casamos uma lei, orçamento e quem precisa e necessita vai ter um recurso de assistência, como o Pé-de-Meia, do presidente Lula, o Bolsa Presença, que é do estado da Bahia, então, todos os programas que nós usamos adequadamente de alimentação e transporte escolar, também está disponível para EJA”, contou.

Por fim, o governador falou sobre as suas expectativas sobre a análise dos deputados com a proposição que começou a tramitar na Casa.

“Eu espero que a Assembleia faça um bom debate, enriqueça no que for preciso e a gente vai fazer um grande ato. [Acho que] o ato maior é a gente poder fazer esse desejo virar lei, garantido portas abertas em cada canto da Bahia com a educação de jovens e adultos”, concluiu Jerônimo.