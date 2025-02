"Escolas estão prontas para acolher", diz Rowenna sobre EJA

Secretária Rowenna Brito - Foto: Clara Pessoa | AG. A TARDE

Presente na aula inaugural da Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Colégio Estadual Rômulo Almeida, na noite desta quarta-feira, 12, a secretária de Educação da Bahia, Rowenna Brito, fez um chamado para que a população se matricule nas unidades de ensino.

Rowenna detalhou todos os esforços da gestão para que as escolas se tornem ambientes de acolhimentos para os jovens e adultos que desejam voltar a estudar, e afirmou que as matrículas estão abertas em todas as unidades da rede estadual.

A secretária ainda afirmou que a pasta tem apostado na casadinha ensino médio/educação profissional, para que os estudantes encerrem o ciclo já com uma profissão para exercer.

"A gente tem vagas disponíveis para todas as escolas da rede estadual. Estamos criando unidades escolares, reformando, construindo novas com essa infraestrutura, que é para receber todo mundo. Temos vagas para o período noturno, e a educação de jovens e adultos, temos feito um esforço grande para casar com a educação profissional, porque a pessoas faz o ensino médio e sai com um curso técnico. Nossas escolas estão prontas para acolher com muito carinho", afirmou a secretária.