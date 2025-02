Jerônimo anuncia contratação de assistentes sociais e psicólogos

Novidade foi divulgada no podcast desta segunda-feira, 10 - Foto: Reprodução | YouTube

A segunda edição do podcast semanal do governador Jerônimo Rodrigues (PT) chegou cercada de anúncios. Nesta segunda-feira, 10, o petista anunciou a abertura de edital para a contratação de 52 assistentes sociais e 52 psicólogos para a rede estadual de ensino.

A novidade foi contada no programa exibido no canal do YouTube e nas redes sociais do gestor, que esteve ao lado da secretária da Educação, Rowenna Brito, e do ator e apresentador Pablo Pereira.

“Há muito tempo a gente vem construindo um ambiente favorável para que as escolas, principalmente Pablo, depois da pandemia, a gente tem uma situação agressiva sobre a situação de saúde dos professores e professoras. A pandemia machucou muito a gente. [...]”, iniciou o gestor estadual.

“Estará no Diário Oficial de amanhã, secretária Rowenna, a contratação de 52 cargos para assistente social. É o mesmo desenho que fazemos com nutricionistas será de acordo com o tamanho do território", acrescentou.

Já Rowenna disse: “Assistente social para ajudar a gente na busca ativa. Está lá, ‘João faltou três dias’, porque será que João faltou três dias? A assistente social vai ajudar a gente e estou aqui muito feliz com esse anúncio que é tão importante”.

O edital de seleção será publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), da próxima terça-feira, 11, como comunicado pelo chefe do Executivo estadual. Os profissionais atuarão nos 27 Núcleos Territoriais da Bahia.