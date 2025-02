Governador anuncia pagamento do piso nacional para professores

Podcast desta segunda-feira, 10 - Foto: Reprodução | YouTube

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) deu continuidade ao podcast semanal nesta segunda-feira, 10, para interagir com os baianos e anunciar as novidades da gestão. Nesta semana, o petista trouxe como convidada a secretária da Educação, Rowenna Brito.

Além da titular da pasta, o programa, que ainda não tem nome definido, contou com a presença do ator Pablo Pereira. A segunda edição do podcast é transmitida no canal do YouTube e nas redes sociais do gestor.

O governador e a secretária da Educação aproveitaram a audiência para anunciar o pagamento do piso nacional dos professores, no valor de R$ 4.877, 78.

“Estou anunciando aqui a adoção e o reconhecimento ao piso nacional dos professores. Então, professores, quero agradecer a APLB, e estamos aqui cumprindo. A Bahia cumpre o piso nacional de professores", afirmou o petista.

E Rowenna completou: “Estamos finalizando os últimos ajustes para protocolar o projeto na Assembleia. Ajustando com os sindicatos, os sindicatos vai fazer as assembleias e apresentar para os professores para a gente protocolar na Assembleia". A data, contudo, não foi anunciada pela secretária.

O chefe do Executivo estadual também afirmou nesta noite que encaminhou um projeto à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) referente a alfabetização de jovens e adultos, nomeado de “Bahia Alfabetizada”.

“Amanhã estará na Assembleia o meu projeto. Tenho certeza que a Assembleia vai pegar esse projeto vai debater, contribuir, se for preciso melhorar, melhore. Vai ser importantíssima a parceria com as universidades, APLBs. [...]”, contou o governador.

Novas contratações

Outro importante anúncio feito pelo gestor estadual refere-se a contratação de assistente social e psicólogos para as redes estaduais de ensino.

“Estará no Diário Oficial do Estado (DOE) a contratação de 52 assistentes sociais para as unidades escolares e 52 psicólogos. Também com o mesmo sentimento de garantir a presença e atuação nos territórios”, disse o governador

“Isso aí governador, assistente social para fazer uma busca ativa [dos estudantes]”, completou Rowenna.

Educa Mais Bahia

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) também anunciou que na próxima sexta-feira, 10, abrirá 10 mil vagas para o programa estadual Educa Mais Bahia, que tem o objetivo de ofertar oficinas educativas de artes, esportes, música e de fortalecimento das aprendizagens.

Programas sociais

Outro tema citado durante o programa foi sobre os projetos da gestão para o setor que estão em vigor, a exemplo do Bolsa Presença, Pé-de-Meia, que é uma iniciativa nacional e das Escolas Famílias Agrícolas (EFA).

Nesta edição, o podcast trouxe depoimentos de estudantes da rede estadual que foram aprovados no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que detalharam sobre a preparação para o concurso.

“Tenho um carinho muito grande pelo colégio. Sempre acreditei que o colégio deve ser e é um ambiente que constroi a gente para o futuro. [...]. Eu sou sempre e sempre serei a favor da educação pública”, disse Júlia dos Santos, aluna do Colégio estadual Mestre dos Anjos, no Bairro da Paz, em Salvador.

*Atualização para correção do valor no piso nacional dos professores.