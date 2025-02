“Tem gente que acha muito professor ganhar R$ 4.800”, diz Lula

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva - Foto: EVARISTO SA / AFP

O presidente Lula participou nesta segunda-feira, 10, da entrega do prêmio Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização. Lula destacou o esforço de sua gestão na garantia da educação de qualidade no país, não apenas na alfabetização, mas em todas as fases de aprendizagem.

"O mundo evoluiu, nós evoluímos, mas a educação continua sendo tratada nesse país com muita falta de respeito, com muita indecência. É por isso que tenho orgulho, de mesmo sendo o único presidente deste país que nunca teve um diploma universitário, eu tenho certeza que vou passar para a história como o presidente da república que mais investiu em universidade nesse país, em institutos federais", pontuou.

Ainda durante o discurso, feito ao lado do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), e do ministro da Educação, Camilo Santana, Lula defendeu a valorização dos profissionais que atuam na Educação.

“Quando a gente cria um piso educacional, um piso dos professores, que não é nada mais do que R$ 4.800, tem gente que acha ruim. Tem gente que acha que é muito dinheiro para um professor ganhar R$ 4.800”, disse o presidente.

Selo Nacional

O emblema entregue nesta segunda-feira, 10, reconhece os esforços na implementação de políticas, programas e estratégias que assegurem o direito à alfabetização das crianças em todo o Brasil. Entre os premiados, 2.592 receberam o prêmio na categoria Ouro, 1.062 na categoria Prata e 533 na Bronze.

O município de Cachoeira, na Bahia, foi um dos 4.187 ganhadores do Prêmio Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização.