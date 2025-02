Ex-ministro de Bolsonaro coloca reeleição de Lula em xeque

Ciro Nogueira aponta risco de desistência de Lula - Foto: Reprodução | TV Globo

O senador Ciro Nogueira (PP-PI), presidente nacional do Progressistas e ex-chefe da Casa Civil no governo Jair Bolsonaro (PL), fez novas críticas ao governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), neste domingo, 9. Para o parlamentar, o chefe do Planalto desistiria de concorrer à reeleição, se o pleito fosse realizado hoje.

Ciro, que foi aliado de Lula no passado, mas hoje é próximo a Bolsonaro, disse que o presidente não arriscaria encerrar a trajetória política com uma derrota nas urnas. O senador ainda disse acreditar na possibilidade de Bolsonaro, atualmente inelegível, reverter o quadro e se candidatar no próximo ano.

“O Lula hoje, se tivesse uma eleição, ele não seria candidato. Ele sabe disso. Não vai manchar a sua história com a derrota no seu último mandato”, disparou Ciro, que emenda a fala prometendo lutar pela viabilidade de uma candidatura de Bolsonaro, derrotado em 2022.

“Antigamente, eu achava que beira o impossível. Eu acho que hoje ela é difícil, mas nós vamos lutar. Eu mesmo tenho um projeto que anistia o [ex] presidente, mas hoje eu não acho mais impossível”, afirmou.