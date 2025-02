Lula planeja atuação forte de bancos públicos no consignado privado

A modalidade de oferta de crédito não exige um teto para os juros - Foto: Reprodução / Youtube

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) planeja que os bancos públicos tenham forte atuação na oferta do crédito a partir do novo modelo de empréstimo consignado privado, que deve ser lançado pelo governo federal.

De acordo com integrantes do governo, a modalidade de oferta de crédito por parte de bancos como o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal não exige um teto para os juros, ao contrário do que ocorre na versão para o INSS.

Informações da Folha de S. Paulo apontam que a expectativa é de uma disputa referente às taxas de juros menores na modalidade, que tem como público os trabalhadores da iniciativa privada com carteira assinada.

Os maiores bancos do país estimam um crescimento de R$ 80 bilhões na carteira de crédito consignado privado, para pelo menos R$ 120 bilhões. O presidente do Santander, Mario Leão, chegou a estimar que o produto pode atingir R$ 200 bilhões (hoje são apenas R$ 40 bilhões).

Lula tem reforçado a necessidade de novas medidas "em todos os tipos de créditos" nas conversas com auxiliares, de acordo com um ministro palaciano. O movimento acontece no momento em que o Banco Central promove um choque de juros, justamente para segurar a atividade econômica e impedir o aumento da inflação