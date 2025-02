Brasileira ganha R$ 23,1 milhões em loteria dos Estados Unidos

Aline se tornou multimilionária no dia 3 de fevereiro - Foto: Reprodução | Loteria de Massachusetts

Uma brasileira ganhou R$ 23,14 milhões em um prêmio de loteria nos Estados Unidos e se tornou multimilionária da noite para o dia no dia 3 de fevereiro.

Aline Freitas mora em Massachusetts e ganhou uma raspadinha da Loteria Estadual da cidade. De acordo com o Massachusetts State Lottery, ela comprou um bilhete de raspadinha do jogo 777, de US$ 10 - e rendeu US$ 4 milhões.

Ela pode retirar o prêmio de duas formas nos EUA: parcelado diversas vezes e pagamento único com descontos e impostos. Aline escolheu a segunda opção, o que diminuiu o montante para US$ 2,6 milhões, ainda não deduzidos os impostos. Mesmo assim, isso significa quase R$ 15 milhões no bolso.

Aline pretende usar a quantia para comprar uma casa, mas não se sabe se é nos Estados Unidos ou no Brasil.