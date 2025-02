INSS anuncia mudança no consignado para aposentados e pensionistas

Do total de 23 milhões de aposentadorias do INSS, cerca de 10 milhões possuem empréstimos consignados - Foto: © Antonio Cruz | Agência Brasil

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e o Ministério da Previdência Social vão ampliar o prazo máximo para pagamento das parcelas de operações de consignado feitas por segurados da Previdência. O anúncio foi feito em coletiva de imprensa, em Brasília, nesta quarta-feira, 5.

Atualmente, o número máximo de parcelas é 84 (equivalente a sete anos). Em Instrução Normativa que será publicada amanhã, a quantidade máxima de parcelas passará a ser 96 (equivalente a oito anos). Aposentados, pensionistas e titulares de benefícios de prestação continuada (BPC Loas) terão mais margem para solicitar o crédito e poderão renovar seus empréstimos.

INSS e consignado

A margem consignável dos benefícios da Previdência Social é de 35% para o empréstimo consignado, 5% para o cartão de crédito consignado e outros 5% para o cartão consignado de benefício. Segundo dados de dezembro de 2024, há 48.361.199 contratos ativos de empréstimo consignado. Outros 10.267.826 contratos do cartão de crédito consignado. E mais 5.091.157 contratos do cartão consignado de benefício.

Do total de 23 milhões de aposentadorias, cerca de 10 milhões possuem empréstimos consignados. Já entre as pensões, do total de 8,5 milhões de benefícios há 3,8 milhões com empréstimos. Dos 6,3 milhões de benefícios assistenciais, 2,6 milhões possuem empréstimos.