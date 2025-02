INSS envia alerta para beneficiários e passa orientação essencial

Orientação do INSS visa segurança dos beneficiários - Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil

Os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) devem ficar atentos contra golpes, tanto de modo presencial como virtual. É importante não atender pessoas que ofereçam serviços do instituto ou queiram obter reconhecimento facial e senha para acesso a sistemas. Esse tipo de abordagem não é feita pelo INSS. O instituto também não entra em contato para pedir que o cidadão envie documentos, fotos ou dados por SMS, e-mail ou whatsapp.

A orientação é que o beneficiário só passe informações pelos canais remotos (telefone 135 e Meu INSS – pelo aplicativo para celular ou site gov.br/meuinss) ou numa agência da Previdência Social. Há também entidades que celebraram Acordo de Cooperação Técnica (ACT) com o INSS, para atendimento a seus representados, e uma lista delas pode ser conferida no site gov.br/inss.

Cuidados

Outra orientação do INSS é para que o beneficiário não entre em atalhos na internet ou links encaminhados por celular, mesmo aqueles que supostamente direcionam aos canais remotos de atendimento do instituto. Esses atalhos e links podem ser falsos e até mesmo permitir a instalação de programas maliciosos.

É recomendável bloquear o contato de pessoas que se passam por falsos servidores do INSS. Isso vale para envio de mensagens de celular, SMS ou por aplicativos como o whatsapp. Também é importante que o beneficiário nunca informe para ninguém sua senha de acesso ao site ou aplicativo Meu INSS.

Documentos

O INSS pode entrar em contato com o segurado em algumas situações, mas nunca pedindo informações. No caso de quem já solicitou um serviço ou benefício, o INSS pode comunicar a necessidade de apresentação de documentos complementares (cumprimento de exigência). O contato pode ser feito pelo meio escolhido pelo trabalhador quando pediu o benefício ou serviço (e-mail, carta, SMS). No entanto, o INSS nunca pede para clicar em links nem enviar documentos via mensagens.

O cidadão pode confirmar se o INSS realmente está solicitando documentos pelos canais remotos (telefone 135 ou Meu INSS) ou numa agência da Previdência Social. Já para cumprir a exigência, o segurado deve anexar os documentos pelo Meu INSS ou agendar, pelos canais remotos, a entrega da documentação numa agência.

Quem já solicitou serviço ou benefício ao INSS também pode acompanhar o andamento do processo pelos canais remotos. No caso de denúncias e reclamações, as pessoas podem acessar o site falabr.cgu.gov.br.