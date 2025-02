Educação em alta: Rowenna comemora avanços para 2025

Secretária da Educação, Rowenna Brito - Foto: Lula Bonfim/Ag. A TARDE

O ano letivo de 2025 da rede estadual da Bahia teve início nesta segunda-feira, 10, marcado por um avanço significativo na educação baiana: a inauguração do Colégio Estadual de Tempo Integral de Conceição do Jacuípe. A cerimônia, que contou com a presença do governador Jerônimo Rodrigues e da secretária da Educação Rowenna Brito, destacaram os avanços da rede e as expectativas para este novo ciclo.

De acordo com Rowenna, a Bahia vem obtendo bons frutos no ensino público, refletidos na terceira sequência de crescimento do estado no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). “Isso é fruto da aprendizagem dos estudantes, mas isso é fruto de um trabalho e de decisão de gestão”, afirma.

Além dos avanços no Ideb, o estado baiano comemora outro dado expressivo: o território está entre aqueles com o maior número de estudantes da rede pública ingressando na universidade.

“Se a gente olhar para a rede estadual da Bahia, a gente fica em quarto lugar com a rede que mais teve nota 980. É do estado, do país, é o estado que teve mais notas 980, a rede estadual. Se eu coloco as redes privadas e os egressos, fico em quinto lugar. Então, a gente está dando a resposta, inclusive, dos bons resultados do investimento que a gente está colhendo agora, né, os frutos”, destaca.

Durante o evento, a secretária ressaltou ainda que, mesmo durante as férias, diversas escolas da rede foram abertas, oferecendo atividades lúdicas e esportivas aos alunos.

“Os estudantes desenvolveram atividades lúdicas, canto, coral, dança, esportes e com a alimentação reforçada para os estudantes. Então, esse ano letivo de 2025, não tenho dúvidas nenhuma, ele vai ser muito mais potente do que foi o ano de 2024”, ressalta.

Para 2025, o planejamento inclui um acompanhamento mais próximo das unidades escolares e o fortalecimento da parceria com os municípios.

“O governador Jerônimo fez uma frente com os municípios do diálogo, de chamar pra gente começar o ano ativo juntos, porque isso é importante para garantir os 200 dias letivos dos estudantes. Então, 2025, tenho certeza, será muito mais potente pro ano de avaliação. A gente vai acompanhar de perto as unidades escolares, e esse resultado de Ideb, gente, não tenha dúvidas, ele é articulado, rede estadual e redes municipais, porque o estudante estuda na rede municipal e depois vem pra rede estadual, então, esse resultado de Ideb é o resultado da Bahia, não é da rede estadual, é do estado da Bahia, e a gente tem que comemorar os bons dados da educação da Bahia”, pontua.

Outro aspecto abordado por Rowenna foi a implementação de medidas legislativas específicas à saúde mental e à qualidade da aprendizagem dos estudantes, como a aplicação da Lei 15.100/2025, que orienta o uso do celular nas escolas. Segundo a secretária, o objetivo não é retirar o aparelho da vida dos estudantes, mas sim usá-lo com qualidade, como ferramenta pedagógica.

“A gente não vai tirar o celular da vida dos estudantes, mas a gente vai usá-lo com qualidade, como ferramenta pedagógica [...] os professores precisam tomar mão de várias estratégias pedagógicas, e uma delas é utilizando o celular”, explica.

“Nessa escola aqui, a gente já entregou quase 700 tablets para estudantes de séries estratégicas para fazer avaliação e acompanhamento. Então, a gente tem um coletivo aí, um projeto que chama Agência de Notícias, e não se faz as notícias se a gente não usar tecnologia para compartilhar boa informação, mas isso é orientado”, acrescenta Rowenna.

A secretária também enfatizou a importância do envolvimento das famílias para o desenvolvimento educacional. “A educação não é poder de polícia, é conscientização. Por isso, é necessário chamar a família no nosso cronograma de implementação, todas as famílias, todos os responsáveis ​​​​​​serão chamados na escola essa semana, até o dia 14, pra gente entregar pra ele um documento orientador”, diz.

Um dos grandes destaques da gestão para 2025 é a ampliação dos cursos técnicos, que já estão sendo implementados em todas as escolas e municípios da Bahia.

“A gente tinha 354 municípios, hoje a gente chega em 417. Curso técnico que dialoga com o arranjo produtivo do território. Aqui, por exemplo, a gente tem estudantes que já veio pra escola pra trabalhar no primeiro emprego, fruto dos cursos técnicos aqui da unidade escolar. Então, eu estou muito, muito animado”, ressalta.

Compromisso com a sustentabilidade

Com o tema “Educação sustentável, inovadora e que cuida das aprendizagens”, Rowenna Brito disse que convidou o indígena, ativista ambiental e escritor imortal da Academia Brasileira de Letras, Ailton Krenak, para conversar com os professores sobre temas como sustentabilidade, inovação e cuidado com a aprendizagem.

“Sustentabilidade é plantar uma árvore, mas é também cuidar do outro, cuidar do próximo, cuidar do ambiente onde a gente está. Quando a gente entrega uma escola como essa, é sustentabilidade, a gente está investindo aqui na qualidade da educação, mas também na sustentabilidade”, disse.

Com uma instalação moderna e um investimento de R$ 35 milhões, o Colégio Estadual de Tempo Integral de Conceição do Jacuípe conta com 36 salas de aula, biblioteca, teatro com capacidade para 200 pessoas, laboratórios, salas multifuncionais, restaurante estudantil, campo de futebol, pista de atletismo, piscina semiolímpica e quadra poliesportiva.