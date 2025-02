Conceição do Jacuípe: A TARDE Educação marca presença em inauguração de escola

Estrutura contou com quase 40 milhões de investimento - Foto: Loren Beatriz / Ag. A Tarde

Marcando oficialmente o início do ano letivo de 2025 da rede pública estadual de ensino na Bahia, foi inaugurado nesta segunda-feira, 10, o novo Colégio Estadual de Tempo Integral de Conceição do Jacuípe. O A TARDE Educação esteve presente durante a abertura da escola com capacidade para matricular mais de 2 mil estudantes e conversou com a secretária de Educação da Bahia, Rowenna Brito, que afirmou que a entrega é um grande investimento para o município de Conceição do Jacuípe, com quase 40 milhões investidos.

“Hoje é a festa da educação, 10 de fevereiro, e vamos marcar a história do município de Conceição do Jacuípe. É uma grande entrega. Que sorte e que bom que decidimos ter um governador professor, que não para de investir na educação integral, entregando mais escolas para toda a Bahia.”

O aluno Yago Sena, estudante do colégio, disse estar empolgado com a nova estrutura esportiva da unidade de ensino: “É uma grande estrutura, com duas quadras, uma sintética e uma de futsal, além de uma piscina, proporcionando uma nova experiência para nós, que não tínhamos na outra escola. Eu, por exemplo, tenho o sonho de me tornar jogador profissional e não conseguia praticar muito devido à pouca estrutura. Agora, aqui, posso usar as duas quadras.”

A estudante do 2º ano, Ludmylla Pereira, afirmou que o colégio está mais confortável para a aprendizagem: “Em um colégio maior, vamos nos sentir mais confortáveis para aprender e prestar mais atenção nas aulas. Minhas expectativas para este ano letivo são estudar mais e focar mais nos meus estudos, para, mais à frente, fazer uma faculdade.”

O aluno Luis Henrique, veterano da escola, afirmou que achou a estrutura do colégio incrível: “Os alunos aqui vão ter uma educação de qualidade. Então, acredito que será um colégio muito promissor para a cidade de Conceição do Jacuípe”, destacou.

A cerimônia contou ainda com aula inaugural, que abordou o tema "Educação Sustentável, Inovadora e que Cuida da Aprendizagem na Bahia", com apresentação musical do Coral Professora Nilma Morais em homenagem ao grupo Ilê Aiyê.