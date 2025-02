A TARDE Educação reforça compromisso com a comunidade escolar

- Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Com o retorno às aulas na rede estadual da Bahia, o Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, reforça seu compromisso com a comunidade escolar, oferecendo iniciativas que fortalecem a aprendizagem e promovem o bem-estar dos estudantes e educadores por meio do uso do jornal em sala de aula. Ao longo dos anos, o Programa tem se consolidado como uma ferramenta que proporciona formações continuadas, encontros formativos e eventos educacionais.

“Sabemos que o retorno às aulas pode ser um momento desafiador para muitos, por isso, o A TARDE Educação se dedica a apoiar as escolas com ferramentas que promovem a reflexão sobre as práticas pedagógicas e, principalmente, sobre o desenvolvimento emocional dos estudantes. Este apoio é fundamental para que as crianças e adolescentes se sintam motivados e seguros ao longo de todo o ano”, destaca a gerente executiva de projetos educacionais do Grupo A TARDE , Andréa Silveira.

De acordo com a coordenadora pedagógica do A TARDE Educação, Márcia Firmino, o Programa, além de suas ações de formação e qualificação, oferece também espaços para o desenvolvimento de projetos de impacto nas escolas, incentivando a participação da comunidade escolar nas decisões e práticas que envolvem o processo de ensino-aprendizagem.

“O A TARDE Educação reforça sua missão de contribuir para a transformação da educação, apoiando não só no embalo da volta às aulas, mas durante todo o percurso do ano letivo, garantindo que todos tenham as ferramentas necessárias para um desenvolvimento integral”, ressalta.

A coordenadora de projetos educacionais do Grupo A TARDE, Berta Cunha, salientou que o Programa se empenha em promover a integração entre a escola e as famílias.

“Sabemos que o retorno às aulas traz desafios, mas também novas oportunidades de desenvolvimento acadêmico e pessoal. Estamos prontos para caminhar ao lado de alunos, professores e famílias, com o objetivo de garantir um ano de superação, descobertas e conquistas para todos”, afirma.