Rowenna Brito fala em 200 mil alunos a mais na rede estadual em 2025

Rowenna Brito garantiu que matrículas seguem até o próximo dia 21 de janeiro - Foto: Claudionor Jr. / Divulgação

As matrículas da rede estadual de ensino na Bahia foram iniciadas com prioridade para alunos PCD, nesta segunda-feira 13. Todo o processo segue até o próximo dia 21 de janeiro e pode ser feito online no Portal Ba.gov.br.

"Uma alegria iniciar esse processo, que é facilitado pelo fato de poder ser feito de forma online. A gente tem um cronograma organizado para que as famílias possam encontrar a vaga para o estudante", disse a secretária de Educação do Estado da Bahia, Rowenna Brito.

Nesta terça feira, 14, o processo é dedicado para os alunos que buscam transferência de matrícula, ou seja, aqueles que desejam migrar de uma escola para outra da rede estadual.

Já nos dias 15 e 16, é a vez dos alunos do ensino fundamental, que desejam migrar de uma escola municipal para a rede estadual.

No dia 17, é reservado para transferência das demais redes. Alunos, por exemplo, que desejam migrar da rede particular para a estadual, que não sejam do ensino fundamental, podem fazer a matrícula nesta data.

A secretária frisou que caso o estudante tenha problema na matrícula online, o processo pode ser feito também de forma presencial.

"A gente tem vaga para todos na rede estadual. Se não conseguiu realizar a matrícula online, pode se dirigir às escolas que vão estar abertas com todo processo tecnológico para atender", explicou a secretária.

Rowenna prevê a meta de 200 mil alunos a mais, matriculados na rede estadual de ensino da Bahia em 2025

"Trabalhamos com base no senso e no mapa que temos dos concluintes da rede municipal. Temos educação integral nos 417 municípios, sendo a primeira vez que temos educação tecnológica e profissional em toda a Bahia", finalizou.