Rowenna Brito destaca presença do Estado nos municípios do interior

"Nos últimos dois anos, o governador já visitou 300 municípios e é hora de refletirmos sobre o que foi alcançado para potencializar ainda mais os próximos dois anos”. A declaração é da secretária estadual da Educação, Rowenna Brito, durante a visita do governador Jerônimo Rodrigues, nesta quinta-feira, 19, a Camamu, o trecentésimo município visitado pelo governador, em menos de dois anos de gestão.

A secretária fez um breve balanço dos avanços na infraestrutura física da rede estadual: “o governador Jerônimo Rodrigues já inaugurou 75 novas unidades escolares e visitou 137 escolas da rede estadual, além de 40 unidades municipais, entre creches e escolas”.

Rowenna Brito destacou, ainda, o impacto das ações educacionais que têm garantido avanços significativos, como a melhoria do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e a redução da evasão escolar.

"Nos últimos anos, a Bahia tem crescido na educação e, com certeza, vamos avançar ainda mais, garantindo o direito de aprender para nossos estudantes. Isso é resultado de uma colaboração intensa entre o estado e os municípios”, completou.

O secretário de Relações Institucionais do Estado, Adolpho Loyola, também celebrou a marca histórica das visitas do governador, reforçando o caráter transformador dessas ações.

"Cada viagem, cada município que chegamos, nós fazemos entregas. Entregamos uma ambulância, uma maca, uma escola, uma reforma, uma casa de farinha, um sistema de abastecimento de água e tantos outros equipamentos e ações. É a marca do governador que cuida das pessoas que mais precisam. Essa é a marca do governador que cuida de gente, que cuida do povo da Bahia”, frisou ele.