Lula desembarca em Brasília após alta médica

Presidente volta para Brasília - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcou em Brasília, nesta quinta-feira, 19, após se recuperar de três procedimentos cirúrgicos na última semana. Mais cedo, o petista passou por uma tomografia.

Lula foi operado na cabeça, após apresentar um sangramento na cabeça. O presidente teve alta médica do Sírio Libanês no domingo, 15, fruto de uma queda que sofreu em outubro, no banheiro do Palácio do Planalto.

O presidente deve se reunir, ainda esta semana, com ministros do seu governo, para fazer um balanço da gestão em 2024. Nos próximos meses, há uma expectativa de que Lula promova uma reforma ministerial.