Lula passa por exames e resultados são "muito satisfatórios"

Luiz Inácio Lula da Silva - Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi submetido, na manhã desta quinta-feira, 19, a uma tomografia que indicou bom estado de saúde, e deve seguir a Brasília, onde poderá exercer atividades normalmente.

De acordo com a equipe médica do Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista, os resultados da tomografia foram considerados "muito satisfatórios".

Os médicos também informaram que os exames serão refeitos em dez dias, para nova avaliação.

A recomendação é de que, nesse período, seja mantida uma rotina sólida de exercícios físicos para o fortalecimento do organismo no pós-operatório.

Segundo a equipe, o presidente já recebeu, inclusive, visitas de ministros, o que confirma a boa condição de seu quadro de saúde.

A previsão é de que Lula passe as festas do final do ano na capital federal.