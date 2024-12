Após cinco dias internado, Lula recebe alta hospitalar em SP

Lula aparece na coletiva de imprensa - Foto: Reprodução | Youtube

O presidente Lula (PT) recebeu alta hospitalar na manhã deste domingo, 15, e deixará o hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, nas próximas horas, após ser submetido a um procedimento na cabeça para drenar um hematoma no cérebro.

Apesar de deixar a unidade de saúde, o petista só deixará a capital paulista na próxima quinta-feira, 19, quando passará por uma tomografia, conforme informou o doutor Roberto Kalil Filho, em coletiva de imprensa nesta manhã.

“Optamos pela permanência [dele] em São Paulo para um acompanhamento mais de perto. O presidente está de alta hospitalar e não de alta médica”, reforçou o médico.

“A gente pede que qualquer pessoa que saiu do hospital fique por perto. Qualquer coisa avisa, vai fazer uns exames e depois a gente decide quando vai fazer o controle. [...]. Que ele fique um período que nunca é exato, próximo dos médicos que o tratam”, explicou o médico Rogério Tuma.

O presidente está internado desde a madrugada da última quinta-feira, 10, quando se queixou de fortes dores de cabeça, proveniente da queda do banheiro no Palácio da Alvorada, em outubro.

De acordo com Kalil, Lula poderá exercer suas atividades normalmente nesse período, só evitando exercícios físicos. “Ele está estável, caminhando, se alimentando, falando normalmente. Ele teve um pós-operatório muito bom, dentro do que se esperava”, afirmou Kalil.

Apesar da alta hospitalar, o presidente ainda não pode realizar viagens longas, contudo, pode retornar às suas atividades normais, com exceção da realização dos exercícios físicos.

Próximo ao fim da coletiva, o petista apareceu para conversar com os jornalistas no auditório do hospital e relembrou que foi submetido anteriormente a uma cirurgia na cabeça quando teve um câncer.

"Quero fazer um agradecimento a Deus, que tem tomado conta de mim de forma muito generosa. Cuidou de mim quando eu tive um câncer em 2012. Cuidou de mim quando eu fiquei sobrevoando o México durante 5 horas, um momento delicado. E Deus foi muito generoso ao cuidar de mim quando eu caí no banheiro", disse.

Na oportunidade, ele também reforçou que deve dar uma pausa em suas atividades físicas e diz que . "Eu não posso fazer esteira na velocidade de atleta, porque eu não sou atleta. [...]. Vou tentar obedecer com respeito as orientações dos médicos porque eu sou muito disciplinado. Eu nunca penso que vou morrer, mas eu tenho medo", afirmou.

