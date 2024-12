Lula aparece pela primeira vez após cirurgias; veja

Lula já deixou a UTI do Sírio Libanês - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), internado desde o começo da semana no Sírio Libanês, em São Paulo, publicou em suas redes sociais, nesta sexta-feira, 13, um vídeo em que aparece caminhado pelos corredores hospital.

Lula passou por três procedimentos cirúrgicos nos últimos dias, na tentativa de conter uma hemorragia de um hematoma, causado por uma queda recente no banheiro do Palácio do Planalto, residência oficial da Presidência da República.

O líder petista, que já não está mais na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), ainda agradeceu pelas mensagens de apoio e disse estar "firme e forte" para continuar suas agendas políticas em 2025.

"Agradeço por cada oração e palavra de conforto que recebi nos últimos dias. Janjinha me repassou todos os recados. Peço que fiquem tranquilos. Estou firme e forte! Andando pelos corredores com Marcos Stavale, o neurocirurgião responsável pelo meu procedimento, conversando bastante, me alimentando bem e, em breve, pronto para voltar para casa e seguir trabalhando e cuidando de cada família brasileira", escreveu o presidente no X, antigo Twitter.