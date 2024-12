Muniz desaprova candidatura de Bruno em 2026: "Estaria traindo o povo"

Presidente da Câmara de Salvador, Carlos Muniz - Foto: Eduardo Dias | AG. A TARDE

O presidente da Câmara de Salvador, Carlos Muniz (PSDB), reagiu, na manhã desta sexta-feira, 13, aos rumores de que o prefeito da Bruno Reis (União Brasil) deixaria a gestão municipal antes do fim do mandato, em 2028, para a disputa pelo Governo do Estado.

“Bruno tem que terminar o mandato dele. Ele foi eleito para prefeito e na minha opinião ele estaria traindo o povo de Salvador se ele não terminasse o mandato dele até 2028. O povo de Salvador confiou nele dizendo que não seria candidato a nada em 2026, se ele mudar de ideia, o povo não vai perdoar”, disse Muniz, durante coletiva de imprensa para apresentação de balanço das ações realizadas pela Câmara.

Leia mais:

>> Muniz exige investimentos da prefeitura com os R$ 20 mi devolvidos

Muniz afirmou que o foco dos políticos tem que ser a população e que as tratativas para as eleições estaduais em 2026 devem ser resolvidas "mais para frente".

“É uma sacanagem com o povo. Nós não acabamos nem uma eleição em 2024. O que eu acho é que todos os políticos têm que pensar hoje em melhorar a vida do povo de Salvador para depois pensar em eleição. Como a gente não termina nem uma eleição e nós vamos pensar em outra? 2026 tem que se conversar em 2026”, criticou o presidente.

Sobre o apoio individual e do PSDB a um possível grupo político na disputa eleitoral daqui a dois anos, Muniz reforçou que este ano participou das eleições na base de Bruno Reis, mas que ainda não decidiu em qual lado deve estar.

“O PSDB pode estar ou não com ACM Neto em 2026. Pode estar e pode não estar, depende não só do desempenho, depende dos erros, se ele cometer os mesmo erros que ele cometeu em 2022, é muito difícil que o PSDB esteja com ele”, declarou Muniz.