Muniz exige investimentos da prefeitura com os R$ 20 mi devolvidos

O presidente da Câmara Municipal de Salvador, Carlos Muniz (PSDB), anunciou a devolução de R$ 20 milhões à Prefeitura de Salvador. A notícia foi comunicada durante o café da manhã com a imprensa nesta sexta-feira, 13, para apresentação das ações do Legislativo durante o ano.



Em conversa com os jornalistas, Muniz atribuiu a economia nas contas do Legislativo à “gestão compartilhada” que teve com os demais vereadores.

“Não tem segredo. É escutar os colegas vereadores, porque não é só o presidente que participa da administração. Nós escutamos os 43 vereadores e fizemos uma gestão compartilhada com eles para que nós pudéssemos fazer o melhor para a população de Salvador”, disse o tucano.

O presidente também afirmou que vai cobrar da gestão municipal mais investimentos em áreas sensíveis da cidade com o dinheiro devolvido.

“Quando nós fazemos a devolução, exigimos que a administração municipal faça algo a mais do que vem fazendo em relação a saúde pública, educação e a melhoria do transporte público que é um dos principais problemas que temos hoje em Salvador”, pontuou.