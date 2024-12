Governo abre nova licitação para compra de ferries nesta sexta

Ferry Boat - Foto: Mila Souza/ Ag. A TARDE

Após a Secretaria de Infraestrutura do Estado (Seinfra) declarar o último edital como deserta, o governo da Bahia abrirá nesta sexta-feira, 13, às 10h30, uma nova licitação para a contratação da empresa que será responsável pela compra de dois ferries que irão operar no Sistema Público de Transporte Hidroviário de Navegação Marítima Interior, de passageiros, cargas e veículos, na Baía de Todos os Santos.

A abertura da primeira licitação, para envio das propostas das empresas interessadas, foi iniciada no dia 26 de outubro deste ano e o resultado seria publicado no último dia 26, no entanto, como não houveram propostas uma nova concorrência foi anunciada.

Segundo apurações do Portal, a deserta não se deu por falta de interesse das empresas, mas por dúvidas sobre o edital.

Ao todo, a travessia Salvador-Mar Grande ganhará duas novas embarcações. Os novos ferries deverão ter até oito anos de operação, com capacidade mínima de 1.200 passageiros e de 160 veículos. A expectativa é de que os novos transportes, que virão da Grécia, comecem a transitar no início do primeiro semestre de 2025, após a conclusão do processo licitatório.

Após o processo de pré-qualificação, que leva em conta vistorias sobre os aspectos técnicos, de mecânica náutica, documentação, entre outros, a próxima fase será iniciada. Ainda não há previsão de datas específicas.

Cenário atual

Atualmente, segundo a Internacional Travessias Salvador, o sistema conta com sete embarcações, porém apenas cinco estão operando (Dorival Caymmi, Ivete Sangalo, Maria Bethânia, Anna Nery e Pinheiro).

De acordo com o consórcio, os ferries Zumbi dos Palmares (realizando procedimento obrigatório de docagem) e o Rio Paraguaçu (em manutenção corretiva) estão inoperantes no momento.