Licitação para compra de novos ferries será publicada neste sábado

A travessia Salvador-Mar Grande ganhará duas novas embarcações, em breve, conforme foi antecipado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) à imprensa e pelo Portal A TARDE, em entrevista exclusiva com o secretário da Casa Civil, Afonso Florence.

O aviso de licitação para aquisição dos transportes marítimos, que serão incrementados ao sistema ferry-boat, será publicado neste sábado, 26, por meio do Diário Oficial do Estado (DOE), pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra).

A informação foi confirmada nesta sexta-feira, 25, pelo governo baiano. Segundo a gestão estadual, a abertura das propostas com as empresas interessadas está prevista para o dia 26 de novembro.

Os novos ferries deverão ter capacidade mínima de 1.200 passageiros e de 160 veículos. A expectativa é de que os novos transportes comecem a operar no início do primeiro semestre de 2025, após a conclusão do processo licitatório.

Cenário atual

Atualmente, segundo a Internacional Travessias Salvador, o sistema conta com sete embarcações, porém apenas cinco estão operando (Dorival Caymmi, Ivete Sangalo, Maria Bethânia, Anna Nery e Pinheiro).

De acordo com o consórcio, os ferries Zumbi dos Palmares (realizando procedimento obrigatório de docagem) e o Rio Paraguaçu (em manutenção corretiva) estão inoperantes no momento.