Ferry boat apresenta falha em rampa e causa transtorno a passageiros

Uma falha na rampa de atracação do Terminal São Joaquim gerou transtornos ao sistema Ferry-Boat na manhã desta segunda-feira, 23. De acordo com a Internacional Travessias, empresa responsável pela operação do ferry, os ferries Maria Bethânia e Rio Paraguaçu não poderão realizar as travessias temporariamente.

A falha da rampa foi identificada na realização de uma viagem extra, com chegada do ferry Maria Bethânia, às 5h30, a Salvador. Embora tenha sido possível desembarcar pedestres e alguns veículos, o ferry precisou retornar ao Terminal Bom Despacho para acomodar os demais veículos que não conseguiram desembarcar.



Atualmente, o sistema de travessia está operando com três embarcações: Dorival Caymmi, Anna Nery e Ivete Sangalo, com saídas programadas a cada hora. No entanto, a empresa alerta que alguns horários poderão sofrer atrasos devido à falha.