Policial militar morre após capotar carro em avenida de Salvador

Acidente no bairro da Calçada - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O tenente-coronel da Polícia Militar, Luiz de Lima Sacramento, de 55 anos, morreu em um acidente de trânsito na Avenida Jequitaia, no bairro da Calçada, em Salvador, na noite de domingo, 22. O militar teria perdido o controle do veículo, que capotou e ficou virado para baixo no meio da via.

Equipes da Polícia Militar da Bahia (PM-BA), do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), do Corpo de Bombeiros e da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) estiveram na localidade para prestar o atendimento.

>> Vítima de chacina em Tancredo Neves havia ido lanchar com os amigos

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o acidente aconteceu por volta das 20h50 próximo a um supermercado da região. O policial militar morreu ainda no local e equipes da autarquia finalizaram o atendimento por volta das 23h16.

Por meio de nota, a Polícia Civil afirmou que o DHPP foi acionado para expedição de guias de perícia e remoção.

A Polícia Militar lamentou a morte do tenente-coronel Luiz de Lima Sacramento, pertencente ao efetivo do Comando de Policiamento em Missões Especiais (CPME). O militar tinha 55 anos e integrava a corporação há 35 anos.

Veja vídeo:

Mortes de PM



Esse foi o segundo policial militar que morreu somente neste final de semana em Salvador. Na madrugada de sábado, o agente da 37° Companhia Independente da Polícia Militar, Adailton Teixeira Melo, foi morto a tiros dentro de um bar localizado no bairro de São Marcos. O autor dos disparos foi um outro PM, que se entregou no domingo e está à disposição da Justiça.