Policial suspeito de matar colega em briga de bar é preso e entrega arma

- Foto: (Foto: Reprodução | Redes Sociais

Horas após o enterro do policial militar Adailton Teixeira Melo, neste domingo (22), o suspeito do homicídio, o também PM Jocival Santos, se entregou na sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Salvador.

Leia também

>> PM é morto por outro policial em briga de bar em Salvador; vídeo

>> PM suspeito de matar colega em bar de Salvador continua foragido

>> Com muita comoção, familiares sepultam PM morto em bar



Com isso, ele teve o mandado de prisão preventiva cumprido. A pistola utilizada no conflito também foi apresentada. Em seguida, ele realizou os exames legais e segue custodiado à disposição da Justiça.



Relembre o caso

Suspeito de matar o soldado Adailton também é PM | Foto: Reprodução

O PM Adailton Teixeira Melo foi morto a tiros na madrugada de sábado, 21, durante uma briga ocorrida em um bar no bairro de São Rafael, em Salvador.



O suspeito apareceu em imagens de câmeras de segurança do estabelecimento, que registraram o momento dos disparos.



Na troca de tiros, o soldado Adailton foi atingido por ao menos três tiros - na clavícula, braço e olho.

Por meio de nota à imprensa, a Polícia Militar ressaltou que “adotará todas as medidas legais cabíveis para garantir a transparência e rigor na apuração dos fatos”.