PM suspeito de matar colega em bar de Salvador continua foragido

O homem responsável pela morte do soldado da Polícia Militar Adailton Teixeira Melo continua foragido. Adailton foi morto na madrugada de sábado, 21, em um bar no bairro São Rafael, em Salvador, após um desentendimento.

O principal suspeito de ter feito os disparos é um outro PM, que ainda não teve a identidade revelada. A briga que vitimou o policial de 45 anos foi motivada pelo uso do banheiro do estabelecimento. Adailton, que estava acompanhado da esposa e de outros colegas, foi atingido por três disparos: um no rosto, um no braço e outro no ombro. Ele chegou a ser levado para o hospital São Rafael, mas não resistiu. O suspeito foi atingido com um tiro, mas conseguiu fugir. Uma câmera de segurança do estabelecimento flagrou o crime; assista abaixo.

Em nota emitida à imprensa neste domingo, 22, a corporação informou que está apurando ocorrido e ressalta que “adotará todas as medidas legais cabíveis para garantir a transparência e rigor na apuração dos fatos”.

A Polícia Civil informou que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o homicídio . Adailton tinha 45 anos e deixa dois filhos, um de 19 anos e outra de seis anos.

Veja a nota da PM na íntegra:

NOTA DE ESCLARECIMENTO

A Polícia Militar da Bahia (PMBA) informa que está apurando o ocorrido envolvendo o falecimento do Soldado PM Adailton Teixeira Melo, lotado na 37ª CIPM/Liberdade, na madrugada do dia 21 de setembro, no bairro São Rafael, em Salvador. O policial foi vítima de disparos de arma de fogo durante um desentendimento em um estabelecimento comercial.

As investigações preliminares apontam que um policial militar é o principal suspeito de ter efetuado os disparos. Até o momento, o suspeito não se apresentou às autoridades.

A PMBA lamenta profundamente a perda do Soldado Adailton e ressalta que adotará todas as medidas legais cabíveis para garantir a transparência e rigor na apuração dos fatos. A corporação segue acompanhando o caso e colaborando com as autoridades competentes para o esclarecimento completo da ocorrência.