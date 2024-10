PM é morto por outro policial em briga de bar em Salvador; vídeo

Suspeito do crime está foragido - Foto: Reprodução

Um agente da 37° Companhia Independente da Polícia Militar, identificado como Adailton Teixeira Melo, foi morto a tiros dentro de um bar localizado no bairro de São Marcos, em Salvador, na madrugada deste sábado, 21. O autor dos disparos também é policial.

A briga que vitimou o policial de 45 anos foi motivada pelo uso do banheiro do estabelecimento. Adailton, que estava acompanhado da esposa e de outros colegas, foi atingido por três disparos: um no rosto, um no braço e outro no ombro. Ele chegou a ser levado para o hospital São Rafael, mas não resistiu. Uma câmera de segurança do estabelecimento flagrou o crime; assista abaixo.

Adailton deixa dois filhos, um de 19 anos e outra de seis anos.



De acordo com informações obtidas pelo Portal A TARDE, o suspeito de matar Adailton também foi atingido com um tiro, mas conseguiu fugir.



Já a Polícia Civil diz que apura o caso. “O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o homicídio do Sd Pm Adailton Teixeira Melo, 45 anos, morto a tiros na madrugada deste sábado (21), no bairro São Rafael. Uma equipe do Silc/DHPP foi acionada e expediu as guias para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT). Motivação e autoria serão apuradas pela 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central)”, diz a nota da Polícia Civil."