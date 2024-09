Policial Civil é baleado durante tentativa de assalto em Salvador

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um policial foi baleado durante uma tentativa de assalto em Porto Seco Pirajá, no fim da manhã desta quarta-feira, 4. De acordo com informações preliminares disponibilizadas ao Portal A TARDE, dois homens tentaram roubar a moto do policial, que reagiu e, mesmo baleado, acertou um dos suspeitos.

Ainda segundo essas informações, o agente seria um investigador da Polícia Civil que já foi socorrido. a Polícia Militar já está no local, montando uma operação em busca do segundo assaltante.