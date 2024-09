Baianos adotam estratégias para driblar aumentos de luz e gás; veja

- Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE e Divulgação

O mês de setembro chegou com o pé na porta do orçamento de muita gente. Com o aumento do gás de cozinha em todo o Brasil e com a energia na bandeira vermelha, o jeito é se virar como pode para não estourar o planejamento financeiro - mas nem sempre é tão fácil.

Cleide Santos é moradora do bairro de Canabrava, em Salvador, e tem adotado algumas estratégias para não sentir tanto o peso desses aumentos no final do mês. "Aqui em casa eu passei a usar muito a airfryer para fazer comida. Ela dá uma diferença na conta de luz, mas não acho que é tão grande, então em termos de custo-benefício é melhor gastar energia ao invés do gás", disse. Ela também conta que já não sabe mais o que é banho quente. "Apesar de ter o chuveiro elétrico, o jeito é tomar o banho gelado. Mesmo com a temperatura amena desses dias, que dá vontade de tomar aquele banho morno, tem que resistir", revela.



Se para realizar as tarefas do dia a dia está difícil, imagina para quem depende do gás e da energia para fazer a grana do mês. Luana Rodrigues é confeiteira e tem o fogão quase como um melhor amigo de tanto que usa para assar bolos e fazer doces. Além disso, ela também tem um freezer para congelamento, uma geladeira comum e uma expositora, equipamentos que aumentam muito o consumo de energia.

Quando fazemos a precificação dos produtos, consideramos o custo do gás e da energia. No entanto, com os constantes aumentos no preço do gás e nas taxas de energia, fica difícil precificar corretamente, pois não podemos mudar o preço dos bolos e doces a todo momento, o que acaba nos prejudicando Luana Rodrigues - confeiteira e proprietária da Doces da Lua

Luana conta que o reajuste nos preços da Doces da Lua é anual, é já foi feito em 2024. Mas, diante dos aumentos, ela vai precisar reavaliar e, se necessário, haverá um novo aumento. Enquanto isso, ela tem buscado alternativas para reduzir os custos para não impactar tanto na receita ao final do mês.

A única alternativa para tentar minimizar esses gastos é preparar uma grande quantidade de massas de uma só vez e colocar a quantidade máxima de formas no forno. Assim, congelo corretamente as massas que não vou usar imediatamente, mantendo a mesma qualidade, e vou usando a medida que for necessário Luana Rodrigues

Seja ajustando hábitos no dia a dia ou otimizando processos de produção, como Luana, o desafio é encontrar maneiras de manter o orçamento em equilíbrio sem comprometer a qualidade de vida ou os negócios. Para quem já sente o peso no bolso, cada economia conta!