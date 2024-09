Preço do gás de cozinha vai disparar nas distribuidoras da Bahia

O Sinrevgas informou que, na Bahia, o aumento está alinhado com as distribuidoras - Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil

O preço do gás de cozinha vai aumentar em todas as distribuidoras do Brasil. A partir desta quarta-feira, 4, o GLP terá um reajuste de R$ 7 nas revendedoras baianas, segundo confirmou o Sindicato dos Revendedores de Gás do Estado da Bahia (Sinrevgas).

Ainda conforme o sindicato, o aumento está relacionado ao repasse dos custos operacionais das distribuidoras nos preços já praticados, e os consumidores finais devem ser impactados também nesta semana.

“Esse reajuste ocorrerá em todo território nacional. Desta vez não são as refinarias (Acelen e Petrobras), e sim, as distribuidoras que, por conta da data base do dissídio coletivo e com o aumento dos custos operacionais, repassam para o produto”, disse a Sinrevgas por meio de nota.

O Sinrevgas informou que, na Bahia, o aumento está alinhado com as distribuidoras Ultragaz, Supergasbras, Nacional Gás e Liquigás. Apesar disso, Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo (Sindigás), sindicato das distribuidoras informou que não tem informações sobre o reajuste e que as revendedoras são livres para aplicar os reajustes.

Em relação ao aumento do preço do gás da cozinha, a Acelen, empresa de energia proprietária da Refinaria de Mataripe, informou em nota, que houve redução do GLP de 2,8% para as distribuidoras, em 1º de setembro e que os preços dos produtos seguem critérios de mercado, considerando variáveis como custo do petróleo, que é adquirido a preços internacionais, dólar e frete, podendo variar para cima ou para baixo.

Nota oficial do Si ndigás

O Sindigás esclarece que não se manifesta sobre preços; somente acompanha seu comportamento por dados oficiais e públicos, especialmente os divulgados pela ANP. As distribuidoras associadas não reportam ao Sindicato qualquer aumento ou baixa de preço.

O Sindigás ressalta, ainda, que os preços são livres em todos os elos da cadeia. O consumidor tem papel importante na compra do GLP, pois diferentemente dos produtos com preços controlados, cabe ao consumidor na hora da compra do produto pesquisar pela melhor oferta de serviço e valor, dentro das marcas com as quais se relaciona e das revendas com as quais tem familiaridade e confiança.