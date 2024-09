Gás de cozinha fica 7 reais mais caro a partir desta quarta na Bahia

- Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

O gás de cozinha ficará R$ 7 mais caro na Bahia a partir de quarta-feira, 4. O aumento de preço foi divulgado pelo Sindicato dos Revendedores de Gás do Estado da Bahia (Sinrevgas).

O aumento no preço do botijão será feito em todo o país. A justificativa está relacionada com repasse dos custos operacionais das distribuidoras com o dissídio coletivo do setor, que ocorre em nível nacional, ainda segundo o sindicato.



"Esse reajuste acontecerá em todo o território nacional, aqui no nosso estado terá um um impacto de aproximadamente R$7,00 em cima nos preços já praticados", disse o sindicato, em nota.

Desde o dia 1º de agosto, os baianos já estavam pagando mais pelo gás de cozinha. O cenário aconteceu após aumento no preço do GLP de 10,16% para as distribuidoras, feito pela Acelen, empresa que administra a Refinaria de Mataripe, em São Francisco do Conde, na Região Metropolitana de Salvador.

Em curto período de tempo, a Acelen tem feitos reajustes constantes no preço do gás de cozinha. Em março deste ano, o valor do item básico para a população subiu 8%.

Nas ocasiões dos aumentos, as justificavas da Acelen foram as mesmas. A empresa afirma que "seguem critérios de mercado, considerando variáveis como custo do petróleo, que é adquirido a preços internacionais, dólar e frete, podendo variar para cima ou para baixo".

Atualmente, o preço médio do gás em Salvador é de 140,00, segundo o Sinrevgas.