Policial mata ex-sogro a tiros após ser denunciado por ameaça

Em Belém do São Francisco, Sertão de Pernambuco, o policial militar Gercino Bahia da Silva Júnior disparou seis vezes contra Lázaro Maciel Soares da Silva, de 47 anos. O incidente aconteceu na noite de sábado (7).



Lázaro foi socorrido e levado a uma unidade de saúde local, sendo transferido posteriormente para um hospital em Salgueiro. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Segundo a família da vítima, Lázaro, que trabalhava como motorista autônomo, foi morto após denunciar o policial na delegacia da cidade. Ele havia alegado que o PM invadiu sua chácara e o ameaçou com disparos horas antes do crime.

De acordo com o G1, o confronto entre o policial e Lázaro Maciel Soares da Silva, de 47 anos, ocorreu devido a um desentendimento pessoal. A vítima não aceitava o relacionamento da filha com o policial.

O incidente aconteceu por volta das 20h, em frente a uma praça na Rua Antônio Teodósio, no Centro de Belém do São Francisco.

Uma testemunha, familiar da vítima e presente no local do crime, relatou que o ex-sogro do policial militar foi atingido por vários tiros na barriga, nas costas e nos ombros.

A Corregedoria da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS) anunciou que está ciente do incidente e iniciará um processo disciplinar contra o policial militar envolvido.

A Polícia Civil de Pernambuco informou que já abriu um inquérito para investigar o caso. Enquanto isso, a Polícia Militar comunicou que a 1ª Companhia Independente está em campo realizando buscas para localizar o policial responsável pelo crime.