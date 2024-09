Ponte desaba durante passagem de tufão e veículos são engolidos

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

Na manhã desta segunda-feira (9), a ponte Phong Chau, que liga Lam Thao a Tam Nong na província de Phu Tho, no norte do Vietnã, desabou devido às enchentes causadas pelo tufão Yagi. O tufão, que atingiu a costa do Vietnã no domingo, continuou a causar devastação, resultando em pelo menos 59 mortes e dezenas de pessoas desaparecidas, conforme relatado pelo jornal "Nhan Dan". O colapso da ponte ocorreu por volta das 10h (horário local).



Quando a ponte Phong Chau desabou, nove pessoas e seus veículos, incluindo um trator-reboque, um caminhão, três carros e quatro motocicletas, foram lançados no Rio Vermelho.

Pham Truong Son, de 50 anos, contou ao VNExpress que estava dirigindo sua motocicleta na ponte quando ouviu um estrondo. Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, ele já estava caindo no rio.

"Eu me senti como se estivesse me afogando no fundo do rio", disse Pham ao jornal, acrescentando que conseguiu nadar e se segurar em uma bananeira à deriva para se manter à tona antes de ser resgatado.

Três pessoas foram resgatadas do Rio Vermelho e levadas a um hospital, mas outras 13 continuam desaparecidas.

Leia também:

>> Entenda a polêmica envolvendo música da Menina da Bota

>> Capitão da Polícia Militar morre em acidente no interior da Bahia

>> Irmã de Deolane distribui notas de R$ 100 a fã que está na porta do presídio

Além disso, um ônibus com 20 passageiros foi arrastado para um riacho inundado por um deslizamento de terra na província montanhosa de Cao Bang na manhã de segunda-feira. Embora equipes de resgate tenham sido mobilizadas, os deslizamentos de terra bloquearam o acesso ao local do incidente.

Veja vídeo:

O governo vietnamita enviou milhares de militares para realizar operações de resgate nas áreas afetadas. Mais de 50 mil pessoas foram evacuadas de cidades costeiras no norte do país devido ao tufão, que é o mais forte a atingir o território vietnamita em décadas.

O tufão Yagi, que atingiu o norte das Filipinas em 3 de setembro, causou tempestades, inundações e deslizamentos de terra, resultando em 20 mortes e 26 desaparecidos. Quatro dias depois, Yagi chegou à China, atingindo a província de Hainan, onde provocou quatro mortes e deixou 95 feridos.