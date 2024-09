Capitão da Polícia Militar morre em acidente no interior da Bahia

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

O capitão da Polícia Militar Clodoaldo Domingues de Oliveira Neto, de 44 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira (9) após um acidente na Rodovia Santos Dumont, entre Boa Nova e Vitória da Conquista, no centro-sul da Bahia. De acordo com informações do local, o capitão colidiu seu veículo contra uma carreta.

O Comando do Policiamento da Região Sudoeste expressou profundo pesar pelo falecimento do capitão, que estava lotado na 79ª Companhia Independente de Polícia Militar (79ª CIPM) em Poções e fazia parte da corporação há 13 anos. Clodoaldo Domingues de Oliveira Neto deixa um filho.

Leia também:

>> Defesa apresenta requerimento e audiência do acusado de matar Aisha é suspensa

>> Advogado explica desfecho de julgamento do assassino de Aisha Vitória

>> Três pessoas morrem após carro cair em canal de irrigação em Juazeiro