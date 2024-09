Três pessoas morrem após carro cair em canal de irrigação em Juazeiro

Os corpos serão enterrados nesta segunda-feira, 9 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Três pessoas da mesma família morreram após o carro que elas estavam cair em um canal de irrigação na zona rural de Juazeiro, cidade no norte da Bahia, no sábado, 7.

Segundo a família, eles voltavam de um aniversário quando o acidente aconteceu. As vítimas eram pai, filho e madrasta, identificados como Domingos José dos Santos, Maria José Ferreira, de 59 anos, e José Carlos Carvalho dos Santos, 50 anos, filho de Domingos.

Todos eles estavam no mesmo carro e trafegavam do distrito de Salitre em direção a sede de Juazeiro. Ainda não há detalhes sobre as causas do acidente, segundo a polícia.

Os corpos serão enterrados nesta segunda-feira, 9.