Advogado explica desfecho de julgamento do assassino de Aisha Vitória

Acusado de abuso sexual e assassinato contra Aisha Vitória, de 8 anos, Joseilson Souza da Silva passou por julgamento na manhã desta segunda-feira (9), no Fórum Criminal de Salvador, em Sussuarana. Após pouco mais de duas horas, a sessão teve um desfecho no início da tarde.

De acordo com o advogado da família de Aisha, Gabriel Cortes, em entrevista a reportagem do Grupo A TARDE, não houve nenhuma decisão concreta do juiz na audiência de hoje. Entretanto, o caso ainda passará por novas etapas até ser concluído.

"A audiência de instrução e julgamento. Ela foi totalmente favorável para a acusação. Os depoimentos comprovaram a materialidade e também indícios suficientes de autoria que autorizam o acusado a ser submetido a júri popular. Hoje ainda não houve nenhum tipo de decisão. A audiência serviu apenas para que pudéssemos ouvir as testemunhas, as versões e as circunstâncias do fato", disse.

Por fim, ele explicou quais serão as novas fases do processo judicial, enfatizando que espera a resolução final do caso em um ou dois anos no máximo, caso o processo siga de forma rápida.

Advogado da família de Aisha, Gabriel Cortes | Foto: Victoria Isabel / Ag. A TARDE

"Após a audiência, agora houve um requerimento da defesa para juntada de alguns laudos periciais no processo. Após a juntada desses laudos, o processo virá para a acusação emitir o seu as suas alegações finais. Posteriormente, a defesa no prazo de cinco dias também terá a oportunidade de apresentar as alegações finais. E para encerrar a primeira fase do procedimento do júri, o juiz de Direito proferirá uma decisão chamada de decisão de pronúncia. Essa decisão que o juiz dará, acredito que em poucos dias, em poucos meses, submeterá o réu o acusado, ao Tribunal do Júri. E aí iniciará a segunda fase do procedimento com o artigo quatro dois Intimação para enrolar testemunhas novas. E nós iremos a julgamento perante o Tribunal Popular", finalizou.