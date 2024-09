Caso Aysha: julgamento do acusado de matar menina já tem data marcada

Meninas de oito anos foi estuprada e assassinada pelo vizinho, de 43 anos - Foto: Reprodução/Arquvo pessoal

A data da audiência de instrução e julgamento de Joseilson Souza da Silva, 43 anos, acusado pelo homicídio qualificado que vitimou a pequena Aysha Vitória, de oito anos de idade, em Salvador, foi marcada pela Justiça da Bahia: será no dia 9 de setembro, às 10h.

No despacho que marca a data da audiência, a Justiça ainda indefere pedido de aplicação do segredo de justiça aos atos processuais.

Joseilson foi preso horas depois do crime | Foto: Leo Moreira | Ag .A TARDE

“Em tempo, indefiro o pedido de aplicação do segredo de justiça formulado pela Defesa do réu Joseilson Souza da Silva na resposta à acusação. Com efeito, a limitação da publicidade dos atos processuais é uma exceção, de forma que só deve ser aplicada quando comprovada que a preservação da intimidade e da vida privada se sobrepõe ao interesse público, o que não se verifica no caso em análise”, destaca o despacho.



Relembre o caso

Aisha foi encontrada morta, em cima de um saco plástico, na manhã do dia 23 de julho na Travessa São Jorge, no bairro de Pernambués. A menina estava desaparecida desde as 17h do dia anterior. O corpo dela foi encontrado por volta das 4h, a cerca de 30 metros da casa onde ela morava com os pais e quatro irmãos.

Aisha Vitória tinha marcas roxas nas pernas, costas, estava deitada de barriga para baixo e com a mão direita para trás.

Menina foi encontrada em cima de um saco plástico, a poucos metros de onde morava | Foto: Osvaldo Barreto | Ag. A TARDE

Horas após o corpo ter sido encontrado, Joseilson Souza da Silva, que era vizinho da família da menina, foi preso suspeito de cometer o crime. Ele admitiu a autoria do crime, em depoimento à Polícia Civil. Posteriormente, Joseilson Souza da Silva confirmou que também tinha estuprado a menina.



Para atrair a garota, ele citou uma boneca. Na casa do suspeito, um par de sandálias da vítima também foi encontrado.



Após passar por audiência de custódia, Joseilson teve a prisão em flagrante convertida para prisão preventiva. Desde então, ele segue na Penitenciária Lemos Brito, em Salvador.



Joseilson está em cela especial, após a Justiça aceitar o pedido feito pelo advogado de defesa dele, Bruno Rodrigues Pereira.