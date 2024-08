"Muito meiga e educada", diz tia sobre a pequena Aisha Vitória

Polícia iniciou as investigações - Foto: Osvaldo Barreto | Ag. A TARDE

A pequena Aisha Vitória, de 8 anos, encontrada amarrada e morta próxima de casa nesta terça-feira, 23, no bairro de Pernambués, em Salvador, era considerada "muito meiga e educada" por familiares. O corpo dela foi encontrado com sinais de violência. "Ela era muito meiga, educada e não existe explicação para essa maldade. A polícia vai descobrir quem fez essa monstruosidade", descreveu a tia de Aisha.

O crime chocou os moradores da Avenida São Paulo, local onde a criança morava. A tia da vítima deu alguns detalhes sobre o desaparecimento dela no fim da tarde de segunda-feira, 22. "Era por volta das 17h quando sentimos falta dela. Começamos a procurar, distribuir fotos e as horas foram passando e começamos a ficar desesperados. Quando deu umas 22h30, fomos na delegacia e continuamos procurando até madrugada", disse.



A tia de Aisha ainda acredita que o autor do crime é alguém conhecido, por ter deixado o corpo na rua no momento em que a família não estava em casa. "Acredito que foi alguém conhecido. Esperaram a gente sair da rua para abandonar o corpinho dela. Estava com o pescoço mole, as mãos roxas e amarradas para trás. Muita maldade, muita crueldade. Quem fez tal monstruosidade?", lamentou.