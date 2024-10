Caminhonete despenca de viaduto e cai na BR-324

Motorista ficou ferido, mas passa bem - Foto: Reprodução | TV Bahia

Uma caminhonete despencou de um viaduto e caiu na BR-324, em Salvador. O acidente aconteceu na região do bairro de Valéria, na tarde de sábado, 21.

Leia mais

>> Homem é detido após atear fogo em vagão de metrô

>> Rui Costa anuncia saída da ViaBahia das BRs 116 e 324

>> Chacina: ataque causa morte de 4 pessoas em bairro de Salvador

Segundo informações da TV Bahia, testemunhas disseram que o motorista estava sozinho no veículo e conseguiu pular do carro em movimento, antes da caminhonete cair do viaduto. Ele sofreu alguns ferimentos e foi socorrido por uma equipe do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu). O motorista foi identificado como Antônio Felipe Medeiros, de 43 anos.

O veículo estava plotado com a marca do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA). Procurado pela reportagem, o TJ-BA ainda não se manifestou sobre o caso.

A Polícia Rodoviária Federal disse que ainda não há informações sobre a causa do acidente.